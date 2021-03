Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de 20 martie reprezinta un motiv de mare bucurie pentru romani! Potrivit informațiilor din calendarul ortodox, anual, la aceasta data, sunt praznuiți mai mulți sfinți importanți, printre care se afla și Sfantul Nichita Marturisitorul, cunoscut drept episcopul Apoloniadei. Iata ce rugaciune trebuie…

- Marți, pe 16 martie, este mare sarbatoare la romani! Calendarul ortodox ne informeaza ca in fiecare an, la aceasta data, este praznuit Sfantul Sabin egipteanul. In același timp, credincioșii de pretutindeni trebuie sa știe ca astazi trebuie sa rosteasca o rugaciune speciala. Pe langa faptul ca-i va…

- Ziua de 11 martie anunța o mare sarbatoare pentru credincioșii de pretutindeni. Anual, la aceasta data, in calendarul ortodox este pomenit Sfantul Sofronie, cunoscut ca patriarhul Ierusalimului. Pe langa cinstirea lui, creștinii trebuie sa știe ca exista o rugaciune speciala pe care omul bun trebuie…

- Este sarbatoare mare pentru creștinii de pretutindeni sambata, 6 martie. Conform datelor din calendarul ortodox, anual, la aceasta data sunt praznuiți mai mulți sfinți importanți. Aceștia sunt Sfinții Teodor, Constantin, Calist, Teofil, Vasois. Sunt pomeniți laolalta, deoarece cu toții au patimit in…

- Ziua de 25 februarie anunța in fiecare an un motiv de mare bucurie pentru credincioșii de pretutindeni. Anual, la aceasta data este sarbatorit Sfantul Tarasie. Creștinii trebuie sa știe totodata ca exista o rugaciune speciala care odata rostita ii va ajuta pe oameni sa se impace cu cei cu care nu-și…

- Ziua de 12 februarie reprezinta un motiv de mare bucurie pentru creștinii de pretutindeni. In fiecare an, la aceasta data, este sarbatorit Sfantul Meletie, cunoscut drept arhiepiscopul Antiohiei celei mari. Credinicioșii trebuie sa știe totodata ca exista o rugaciune speciala adresata lui, iar daca…

- Potrivit calendarului ortodox, ziua de luni, 18 ianuarie, reprezinta un motiv de mare bucurie pentru credincioși! Asta pentru ca in fiecare an, la aceeași data, creștinii de pretutindeni sarbatoresc doi mai sfinți importanți, și anume: Sfantul Atanasie cel Mare și Sfantul Chiril! Iata cum au aratat…

- Potrivit calendarului ortodox, ziua de duminica, 3 ianuarie, reprezinta un motiv de mare bucurie pentru credincioși. Anual, la aceasta data sunt sarbatoriți mai mulți sfinți importanți. Iata ce rugaciuni speciale trebuie sa rostești ca sa-ți mearga bine!