Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, la data de 14 decembrie, Biserica Ortodoxa ii praznuiește pe Sfinții Mucenici Tirs, Calinic, Filimon și Apolonie, mari vindecatori. Cei patru sfinți au primit de la Dumnezeu darul vindecarii, in urma credinței pe care au avut-o inca de la inceput. Iata ce rugaciune este bine sa rostești…

- An de an, la data de 13 decembrie, are loc o sarbatoare importanta, marcata cu cruce neagra in Calendarul Ortodox. Ei bine, in aceasta zi, Biserica Ortodoxa il praznuiește pe Sfantul Ierarh Dosoftei, unul dintre cei mai mari carturari romani. Acest Sfant este, totodata, considerat ocrotitorul parinților…

- Pe data de 3 decembrie, biserica ii cinstește pe Sfantul Sfințit Cuvios Gheorghe de la Cernica și Caldarușani, Sfantul Proroc Sofronie, dar și pe Sfantul Mucenic Teodor, Arhiepiscop al Alexandriei.

- Conform Calendarului, astazi, creștinii sarbatoresc un Sfant important pentru Biserica Ortodoxa. Anul acesta, Sfantul Dimitrie cel Nou este praznuit pe data de 27 octombrie și se va ține post. Vezi in randurile de mai jos care este cea mai puternica rugaciune pe care sa o citești azi.

- Astazi, pe data de 15 octombrie 2023, credincioșii il cinstesc pe Sfantul Mucenic Luchian. Iata cui trebuie sa-i spui ”La mulți ani” și ce rugaciune e bine sa rostești in aceasta zi de mare sarbatoare.

- Sarbatoare cu cruce neagra astazi pentru crestinii ortodocsi. Biserica Ortodoxa ii praznuiește pe Sfanta Haritina și Sfintii Cuviosi Daniil si Misail. Se spune ca astazi e bine sa rostești cea mai veche și puternica rugaciune catre Maica Domnului.

- 1 octombrie: Acoperamantul Maicii Domnului. Sarbatoare cu cruce roșie in Calendarul Ortodox. Ce nu ai voie sa faci de Pocroave Acoperamantul Maicii Domnului – prima mare sarbatoare creștin-ortodoxa a lunii octombrie. Pe 1 octombrie 2023 creștinii ortodocși sarbatoresc Acoperamantul Maicii Domnului sarbatoare…

- Duminica, 1 octombrie, credinciosii crestin-ortodocsi sarbatoresc Acoperamantul Maicii Domnului. Este cruce rosie in calendar. Este o sarbatoare inchinata Fecioarei Maria, care amintește de ziua in care aceasta s-a aratat ascetului Andrei, in Biserica Vlaherne din Constantinopol. Ce s-a intamplat in…