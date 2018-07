Sarbatori religioase ortodoxe: Sf. Mare Mc. Hristina (Cristina); Sf. Mc. Ermoghen

Sarbatori religioase greco-catolice: Sf. m. Cristina

Sarbatori religioase romano-catolice: Ss. Sharbel Makhluf, pr.; Cristina, fc. m.

Sfanta Mare Mucenita Hristina, pomenita in calendarul crestin ortodox la 24 iulie, a trait in cetatea Tir, in timpul imparatului Septimiu Sever (193-211).

A fost fiica unui general roman cu numele Urban. Tatal sau, dorind sa o fereasca de credinta crestina, a crescut-o inconjurata de slujitori bine alesi.

Acest lucru nu a impiedicat-o insa pe tanara…