- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava Sfantul Mare Mucenic Ioan s-a nascut in jurul anului 1300, din parinți creștini greci, iubitori de Dumnezeu, ceea ce l-a facut sa fie ravnitor al implinirii poruncilor lui Hristos. Ocupația lui de baza era negoțul, calatorind adesea…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Cuvios Isaachie Marturisitorul si Varlaam Sfantul Isaachie era din partile de rasarit ale imparatiei romane din Asia Mica si a trait pe vremea imparatului Valens (364-378). Din slabiciunea mintii, Valens a cazut din adevar in mrejele ratacirii lui Arie si a prigonit Biserica…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Ierarh Nichita Marturisitorul, Episcopul Calcedonului Acest preacuvios Nichita, din pruncie iubind pe Hristos, s-a lepadat de lume si de toate cele ce sunt in lume, si facea placere lui Dumnezeu prin vietuirea imbunatatita cu fapte. De aceea a fost ridicat in scaunul arhieriei…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Vasilisc Sfantul Vasilisc a trait pe vremea imparatului Maximian (286-305) si era din satul Humialon, din tinutul Amasiei. El era nepotul Sfantului Mucenic Teodor Tiron si a iesit la lupta muceniceasca impreuna cu Sfintii Cleonic si Eutropie, care erau ostasi, la fel ca…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Apostol Andronic si sotia sa, Iunia; Sfinții Cuvioși Nectarie si Teofan (Dezlegare la peste) Sfintii Andronic si Iunia (sec. I) erau rude cu Sfantul Apostol Pavel si au crezut in Hristos inaintea Apostolului Neamurilor, precum insusi marturiseste el in Epistola sa catre…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Ierarh Teodor Sicheotul, episcopul Anastasiopolei Sfantul Teodor s-a nascut in satul Sicheot din Galatia (in Asia Mica). Pe cand se afla inca in pantecele maicii sale, aceasta a avut o vedenie in care i s-a descoperit ca fiul ei avea sa fie daruit cu har de la Dumnezeu.…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Sfintit Mucenic Artemon Sfantul Sfintit Mucenic Artemon a trait pe vremea cumplitului imparat Diocletian (284- 305), prigonitorul crestinilor. Timp de 16 ani a fost citet in biserica din Laodiceea, iar de 30 de ani era preot la aceeasi biserica, indrumandu-i pe credinciosi…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Sfințit Mucenic Irineu, Episcop de Sirmium Sfantul Mucenic Irineu, a fost episcop in orasul Sirmium – astazi Sremska Mitrovita Serbia – din provincia romana Pannonia Inferioara, raspandind cu succes crestinismul in acele tinuturi si calauzindu-i pe oameni pe calea mantuirii.…