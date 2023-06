Stiri pe aceeasi tema

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava Sfantul Mare Mucenic Ioan s-a nascut in jurul anului 1300, din parinți creștini greci, iubitori de Dumnezeu, ceea ce l-a facut sa fie ravnitor al implinirii poruncilor lui Hristos. Ocupația lui de baza era negoțul, calatorind adesea…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfanta Mucenita Glicheria; Sfantul Serghie Marturisitorul Sfanta Mucenita Glicheria a trait in vremea in care Imperiul Roman era condus de imparatul Antonin Piul (138-161), guvernator al Greciei fiind Savin. Ea facea parte din randul crestinilor care traiau in Trianopol, cetatea…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfanta Mucenița Pelaghia Sfanta Pelaghia era din Tarsul Ciliciei si a trait pe vremea imparatului Diocletian (284-305), fiind fiica unor pagani de neam bun. Pelaghia era o fecioara foarte frumoasa, inteleapta si plina de frica lui Dumnezeu, si insusi fiul imparatului se logodise…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Ierarh Teodor Sicheotul, episcopul Anastasiopolei Sfantul Teodor s-a nascut in satul Sicheot din Galatia (in Asia Mica). Pe cand se afla inca in pantecele maicii sale, aceasta a avut o vedenie in care i s-a descoperit ca fiul ei avea sa fie daruit cu har de la Dumnezeu.…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Ierarh Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului Sfantul Pahomie, inca din tineretile lui, era iubitor de Hristos, doritor de viata pustniceasca, avand o fierbinte dragoste catre Dumnezeu. Intrat in manastire ca tanar frate ascultator si evlavios. Sfantul a parcurs, dupa…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfanta si Marea Marti, pomenirea celor zece fecioare Permanenta priveghere pentru o buna intalnire cu Domnul Aceasta pilda este una dintre cele mai frumoase din Sfanta Scriptura, care ne vorbeste despre Imparatia lui Dumnezeu, despre cea de-a Doua Venire, ea surprinzand starea…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Soborul Sfantului Arhanghel Gavriil A doua zi dupa Buna Vestire a Preacuratei Fecioare Nascatoare de Dumnezeu, Biserica a hotarat a sarbatori Soborul Sfantului Arhanghel Gavriil cu cantari de lauda, cinstind pe bunul vestitor de bucurie. Pentru ca se cuvine aceluia a fi cinstit…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Buna Vestire (Dezlegare la peste) La Praznicul Bunei Vestiri, Iubitorul de oameni si milostivul Dumnezeu, Care pururea poarta grija neamului omenesc, ca un parinte iubitor de fii, vazand faptura mainilor Sale inrobita de diavolul, atrasa spre patimi si supusa slujirii idolesti,…