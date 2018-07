Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Initiativa pentru Tineret al Protopopiatului Ortodox Alba Iulia in parteneriat cu Parohiile ortodoxe de pe raza comunei Ciugud invita tinerii la Paraclisul tinereții. Actiunea va avea loc joi 12 iulie si va debuta de la ora 20.00, la biserica parohiei Teleac, județul Alba, cu oficierea slujbei…

- Grupul de Initiativa pentru Tineret al Protopopiatului Ortodox Alba Iulia in parteneriat cu Parohiile ortodoxe de pe raza comunei Ciugud invita tinerii la Paraclisul tinereții. Actiunea va avea loc joi 12 iulie si va debuta de la ora 20.00, la biserica parohiei Teleac, județul Alba, cu oficierea slujbei…

- CHIȘINAU, 7 iul — Sputnik. Creștinii ortodocși din Republica Moldova sarbatoresc astazi nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezatorul. Astazi își sarbatoresc onomastica aproape 170 de mii de cetațeni moldoveni. El s-a nascut în cetatea Orini și este numit și "Înaintemergatorul",…

- Ioana Grigore este unul dintre cei 12 tineri regizori de pe toate meridianele planetei selectati sa participe la un inedit workshop-eveniment de film documentar organizat de American Film Showcase, la USC School of Cinematic Arts, in Los Angeles. Spune ca cele doua saptamani petrecute in America au…

- Ctitorita de Sfantul Ștefan cel Mare și Sfant, cea mai veche Biserica din orașul Piatra Neamț iși serbeaza hramul in ziua sarbatorii Sfantului Ioan Botezatorul, ocrotitorul orașului Piatra Neamț. La cateva zile dupa solstițiul de vara, moment ce marcheaza apogeul drumului solar, sosesc Sanzienele, cu…

- Sarbatoare populara aproape data uitarii, Baltatele sau Pestritele se serbau timp de doua zile, una dintre ele fiind miercurea de dinaintea Ispasului, iar cealalta vinerea de dupa Ispas. In prima zi, se lucra pana la amiaza, dupa care se sarbatorea, urmand ca, in cea de-a doua zi, lucrurile sa se desfasoare…

- Sambata, pe linia fostului front din Primul Razboi Mondial, de la Marașești, județul Vrancea, au fost plantați 112.500 de puieți de stejar, pe o suprafața de 25 de hectare. Inspectoratul de Poliție al Județului Vaslui a fost reprezentat la activitatea omagiala de 11 cadre. Trebuie spus ca, in aceasta…

- Duminica Femeilor Mironosițe este a treia duminica dupa Pasti. Femeile mironosite sunt cele care L-au insotit deseori pe Hristos in activitatea Sa si care au participat la evenimentele ultime din viata Mantuitorului: patimirile, rastignirea, moartea si punerea in mormant a Domnului. Tot ele sunt…