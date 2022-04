Calendar-Ortodox: 18 aprilie - pomenirea sfantului preacuviosului Ioan, ucenicul sfantului Grigorie Decapolitul

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta luna, in ziua a saisprezecea pomenirea sfintelor mucenite fecioare Irina, Agapi si Hionia.Irina, Agapi si Hionia erau trei surori, provenind dintr o familie bogata si influenta din Tesalonic. Pe vremea in care s a taiat capul mucenicului Hrisogon de catre Diocletian pentru marturisirea in…

- Intru aceasta luna, in douasprezece zile, facem pomenirea Sfantului Marelui Mucenic Sava, cel numit Gotul.Acest sfant parinte al nostru a patimit pentru Hristos la anul 372, in vremea prigoanei lui Atanaric, de la dregatorul Atarid, savarsindu se prin inecare in raul Buzau. Despre aceasta a scris Marele…

- In aceasta luna, in ziua a unsprezecea, pomenirea sfantului sfintitului mucenic Antipa, episcopul Pergamului.Acest sfant a fost in zilele imparatului Domitian, intr o vreme cu sfintii apostoli, de care a si fost hirotonit episcop al Bisericii Pergamului Asiei, cand Cuvantatorul de Dumnezeu si Evanghelist…

- In aceasta luna, in ziua a saptea, pomenirea sfantului mucenic Caliopie.Acest sfant mucenic a fost pe vremea imparatului Maximian, fiu al Teocliei, invatat in credinta lui Hristos, si era din Perga Pamfiliei, crescut langa maica sa cu dreapta credinta si nevoindu se cu dumnezeiestile Scripturi. Fiind…

- In aceasta luna, in ziua a saptesprezecea, pomenirea preacuviosului parintelui nostru Alexie, omul lui Dumnezeu.Preacuviosului parintele nostru Alexie s a nascut la Roma, fiind singurul copil al patricianului Eufimian si al Aglaidei, care erau de neam nobil si bogati. Ajungand la varsta potrivita, tatal…

- In aceasta luna, in ziua a opta, pomenirea preacuviosului parintelui nostru Teofilact Marturisitorul, episcopul Nicomidiei.Fericitul Teofilact se tragea de fel din partile Rasaritului. Si petrecandu si viata cu bine inca de copil, mai tarziu, prin purtarea de grija a lui Dumnezeu, a plecat de acolo…

- In aceasta luna, ziua a patra, pomenirea sfantului preacuviosului parintelui nostru Gherasim, cel de la Iordan.Deprinzandu se, inca de copil, cu frica de Dumnezeu, cand s a facut mai mare sfantul Gherasim a imbracat schima monahala si s a dus departe, in adancul pustiului Tebaidei, pe vremea imparatului…

- In aceasta luna, in ziua a doua, pomenirea sfantului sfintitului mucenic Teodot, episcopul Cirenei, din insula Cipru.Sfantul Mucenic Teodot, nascut in Galatia Asia Mica, era Episcopul Cirenei din Cipru. In timpul unei persecutii a crestinilor din timpul paganului imparat Liciniu 311 324 , Sf. Teodot…