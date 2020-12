1919: la Zalau se infiinteaza Scoala Normala de Invatatori S-a intamplat in 5 decembrie 1932 – S-a nascut Little Richard (Richard Wayne Penniman)legenda a muzicii rock, vocalist, pianist si compozitor american. 1933 – Este abrogat amendamentul la Constitutia SUA care interzice fabricarea si consumul bauturilor alcoolice („Legea prohibitiei”), in vigoare de la 16.01.1920. 1938 – S-a nascutJ.J. (Jean Jacques) Cale, chitarist, vocalist si compozitor american. 1938 – S–a nascut muzicologul Grigore Constantinescu. 1944 – S-a nascut Lucas Sideras, baterist grec (Aphrodite’s Child). CALENDAR CRESTIN:…