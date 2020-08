Stiri pe aceeasi tema

- 1935: la Cehu Silvaniei se pune piatra de temelie a bisericii greco-catolice CALENDAR CRESTIN: • Ortodox: Sf. mare mucenita Marina; Sf. Ierarh Eufrasie • Greco-catolic: Sf. Marina, martira († 269) • Reformat: Elek • Romano-catolic: Sf. Alexie; Sf. Marina

- 1947: este arestat, la Tamadau, Iuliu Maniu, urmand a fi condamnat la munca silnica pe viata CALENDAR CRESTIN: • Ortodox: Sf. apostol Achila; Sf. mucenici Just si Iraclie; Cuv. Nicodim Aghioritul • Greco-catolic:Sf. Aquila, apostol dintre cei 70 († secolul I); Sf. Iosif, arhiepiscop († 832) • Reformat:…

- 1924: se naste, la Simleu Silvaniei, Farmathy Zoltan – jucator de fotbal la CA Cluj, UT Arad, antrenor la UTA, de 21 de ori selectionat in nationala Romaniei CALENDAR CRESTIN: • Ortodox: Ss. sfintiti mucenici Pangratie si Chiril; Ss. mucenici Andrei si Prov • Greco-catolic: Sf. Pancratiu, episcop, martir…

- 1900: se pune piatra de temelie a Scolii Confesionale din Chiesd CALENDAR CRESTIN: • Ortodox: Sf. mucenic Iachint; Sf. Anatolie, patriarhul Constantinopolului • Greco-catolic: Sf. Iacint, martir († secolul al II-lea); Sf. Anatoliu, arhiepiscop († 458) • Reformat: Kornel • Romano-catolic: Sf. Toma, apostol

- 1838: se finalizeaza constructia Primariei din Zalau (Primaria veche) CALENDAR CRESTIN: • Ortodox: Asezarea vesmantului Nascatoarei de Dumnezeu in Vlaherne; Sf. voievod Stefan cel Mare • Greco-catolic: Depunerea vesmantului Preasfintei Fecioare Maria in capela din Blaherne (in 458) • Reformat: Otto…

- 1902: la Zalau se infiinteaza Partidul Social-Democrat CALENDAR CRESTIN: • Ortodox: Sf. prooroc Amos; Sf. mucenic Isihie; Fericitii Ieronim si Augustin • Greco-catolic: Sf. Amos, profet († secolul al VIII-lea i.Hr.); Sf. Ieronim († 420) • Reformat: Zoja, Jolan, Vid • Romano-catolic: Sf. Iolanda, calugarita

- 1919: la Zalau se infiinteaza Asociatia Invatatorilor din judetul Salaj CALENDAR CRESTIN: • Ortodox: Sf. sfintit mucenic Timotei, episcopul Prusei si Alexandru; Sf. mucenita Antonina • Greco-catolic: Ss. Alexandru si Antonin, martiri († 313); Sf. Timotei, martir († 362) • Reformat: Margit • Romano-catolic:…

- 1986: la Recea Mare (catunul Verveghiu) localnicul Negrean Ioan descopera un tezaur monetar compus din 172 de piese din argint CALENDAR CRESTIN: • Ortodox: (BOR) Sf. mucenici Zotic, Atal, Camasie si Filip de la Niculitel; Sf. Mitrofan, patriarhul Constantinopolului • Greco-catolic: Sf. Mitrofan, arhiepiscop…