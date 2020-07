Stiri pe aceeasi tema

- 1946: se naste la Port, Sebastian Sarca – jurnalist, scriitor, directorul Fundatiei Radio Romania si a Editurii Casa Radio CALENDAR CRESTIN: • Ortodox: (†) Soborul sfintilor 12 Apostoli; Sf. Ierarh Ghelasie de la Ramet • Greco-catolic: (†) Serbarea celor 12 sfinti apostoli • Reformat: Tihamer • Romano-catolic:…

- În afara de lucrurile esențiale pentru orice calatorie, suvenirurile, obiectele norocoase sau care poarta o anumita simbolistica spun multe despre lumea noastra interioara. Când cei doi astronauți de la bordul rachetei SpaceX Falcon 9 au pornit în calatoria istorica înspre Stația…

- O noua era spatiala ar trebui sa inceapa miercuri, odata cu lansarea pe orbita a doi astronauti de la NASA la bordul unei capsule construite de compania SpaceX, o capacitate detinuta mult timp in regim de monopol de un grup extrem de restrans de tari si de care administratia americana a fost privata…

- "Sangele apa nu se face! Razvan Lucescu, Elita DDB... si mai mult decat atat. Mircea Lucescu a format oameni. Nu doar fotbalisti si antrenori, ci si caractere. Unul dintre oameni este Razvan. Cel care a pasit pentru prima data pe gazon trecand prin tunelul de sub tribuna a 2-a din Stefan cel Mare, de…

- Nascut in satul Humialon, in Amasia (astazi in Turcia), Vasilisc a trait in vremea imparatului Maximian (286-305), un mare prigonitor al creștinilor. A fost ucis din ordinul guvernatorului Agrippa, pentru ca a refuzat sa se lepede de Hristos și sa aduca jertfa zeilor, dar și pentru ca a provocat arderea…

- Ford reia azi productia de automobile la Craiova, in doua ture. De astazi, circa 4.700 dintre angajatii Ford sunt la munca, dintr-un total de 6.300 de oameni in mod normal, potrivit zf.ro. Grupul a reluat productia SUV-urilor Puma si EcoSport in data de 4 mai, dar intr-un singur schimb, fata de trei,…

- „ChAdOx1 nCov-19” este denumirea sub care ar urma sa fie produs potentialul vaccine anti-coronavirus, de gigantul farma AstraZeneca. Pana la finalul anului ar putea fi produse 100 de milioane de doze, insa parteneriatul acorda prioritate Regatului Unit, potrivit Financial Times.

- Cu ceva timp in urma, SIS a blocat peste zeci de site-uri care difuzau știri anonime, te tip ”fake-news” sau manipulatorii despre virusul COVID – 19 și care generau panica, tensiuni sau conflicte sociale. E de bine, e de rau? (La acest subiect este mult de scris, dar nu despre asta aș vrea acum sa scriu)…