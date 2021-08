Căldură mare dar vor fi şi ploi zgomotoase ■ astazi va fi o zi mai fierbinte, apoi se raceste ■ maxima coboara la 20 de grade, iar minima nocturna ajunge la 13 grade ■ meteorologii au emis mai multe coduri galbene de instabilitate atmosferica si ploi zgomotoase ■ Pare ca ultimele zile caniculare din aceasta vara au fost cele de la inceputul acestei […] Articolul Caldura mare dar vor fi si ploi zgomotoase apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol si foto: monitorulneamt.ro

