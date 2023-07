Căldură extremă în Grecia. Deja sunt victime Acest weekend, in Grecia, ”risca sa fie cel mai cald din ultimii 50 de ani” din luna iulie, avertizeaza vineri un meteorolog la postul public de televiziune, iar duminica se preconizeaza 44°C la Atena si 45°C in Tesalia, in timp ce aceasta tara este afectata de o canicula care urmeaza sa se prelungeasca si saptamana viitoare, relateaza AFP. Potrivit serviciului national de meteorologie EMY, vineri s-au inregistrat la pranz 41°C in Attica, in regiunea Atenei, si pana la 44°C in Tesalia (centru). Pe Insula Evia, un barbat in varsta de 46 de ani a murit vineri, dupa ce a fost internat la spital cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au anunțat intre timp ca pompierii lupta in continuare cu 79 de incendii de padure in intreaga țara, guvernul asigurand ca va fi in stare de alerta in urmatoarele zile, scrie The Guardian.Un important meteorolog a avertizat ca Grecia va avea parte de cel mai fierbinte weekend din ultimii…

- Un nou val de canicula s-a abatut asupra Greciei, cu temperaturi care pot ajunge pana la 45 de grade Celsius. Caldura excesiva a determinat autoritațile din Atena sa opreasca din nou accesul la Acropole, cel mai vizitat obiectiv al țarii. La 20 de kilometri de capitala, incendiile de vegetație au facut…

- Sindicatul PEYFA a anunțat ca gardienii de la Acropola din Atena și de la alte situri arheologice din Grecia vor intrerupe activitatea timp de patru ore incepand de joi, din cauza condițiilor dificile de munca cauzate de canicula din Grecia. Sindicatul a precizat ca masura de oprire a activitații va…

- Schimbarile climatice favorizeaza incendiile de vegetație, care, dincolo de efectele sociale și economice directe, cresc riscul deșertificarii, al eroziunii și accelereaza suplimentar creșterea temperaturii - un cerc vicios, a carui viteza este in continua creștere, a spus un profesor de la Universitatea…

- Gardienii de la Acropola din Atena si de la alte situri arheologice din Grecia isi vor opri activitatea, timp de patru ore. Masura se va aplica incepand de joi din cauza conditiilor dificile de munca legate de canicula din Grecia. Anuntul a fost facut marti de sindicatul lor, PEYFA, citat de France…

- Gardienii de la Acropola din Atena si de la alte situri arheologice din Grecia isi vor opri activitatea timp de patru ore incepand de joi din cauza conditiilor dificile de munca legate de canicula din Grecia, a anuntat marti sindicatul lor, PEYFA, citat de France Presse.Masura se va aplica intre…

- Un roman, de 32 de ani, a fost suspectat ca a provocat incendiul din Kouvaras, in timp ce a executat niște „lucrari”. Un incendiu de proporții a izbucnit luni in regiunea Kouvaras din Attica, 50 de kilometri de Atena. Potrivit poliției din Grecia, un roman de 32 de ani a fost suspectat ca a provocat…

- Acropola din Atena este inchisa vineri, 14 iulie, in timpul celor mai calduroase ore ale zilei, lucru care probabil se va intampla și sambata, din cauza caniculei care afecteaza țara, a anuntat ministrul elen al Culturii. „Pentru protectia lucratorilor si (…) a vizitatorilor, cel putin la orele de varf,…