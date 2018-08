Stiri pe aceeasi tema

- Leonardo Marincean, unul dintre tinerii care fac parte din asociația The Da Vinci System, care a implementat numeroase proiecte in randul tinerilor din zona, cu scopul declarat de a-i ajuta sa... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In prezent, la Direcția Naționala Anticorupție sunt inregistrate aproximativ 300 de cauze in care sunt vizati magistrati. Dezvaluirea apare in proiectul de management prezentat de Marius Iacob, candidat la sefia DNA, in fata comisiei de la Ministerul Justiției.Informatia reprezinta un adevarat…

- Cateva sute de mineri din Complexul Energetic Oltenia ar putea indeplini conditiile de pensionare ca urmare a modificarii legii, in sensul reducerii stagiului de cotizare si a varstei. Compania face in aceasta perioada o...

- Seismul a afectat regiunile Surrey si Sussex si a fost resimtit si pe aeroportul Gatwick, unde pasagerii curselor aeriene se pregateau de imbarcare. Zguduitura a lovit zona Crawley la ora locala 11:53, iar epicentrul seismului a fost localizat in satul pitoresc Cranleigh, in comitatul Surrey.…

- Panica in randul sindicalistilor din Complexul Energetic Oltenia. Liderii de sindicat sustin ca exista riscul ca termocentralele sa fie oprite la iarna din cauza carbunelui insuficient, iar semnalul lor de alarma este sustinut si de parla...

- Fermierii francezi sunt nemulțumiți de politicile Guvernului. Sute dintre ei au blocat rafinariile și depozitele de carburanți pentru a condamna acordurile internaționale la care participa și Franța.

- Parlamentul a adoptat, miercuri, cu 174 de voturi “pentru”, 98 de voturi ”impotriva” si trei abtineri, proiectul de lege privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii. Conform proiectului, din Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii vor face parte mai multe companii,…

- Vor fi alegeri in luna iunie la cel mai mare sindicat din Complexul Energetic Oltenia. Este vorba de Sindicatul Mine Energie Oltenia, care are in jur de 2.500 de membri. Presedinte al SMEO este in prezent Gabriel Caldaruse, dar aces...