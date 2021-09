Stiri pe aceeasi tema

- Tabara lui Ludovic Orban susține ca actualul președinte al PNL va obține un scor de aproximativ 56% la alegerile de sambata, de la Romexpo, iar echipa contracandidatului sau, premierul Florin Cițu, susține ca acesta va caștiga cu minimum 63% dintre voturi, au declarat pentru Libertatea surse din cele…

- Colegiul Director al PNL Diaspora a decis, miercuri, cu 29 de voturi pentru si 5 impotriva, sustinerea motiunii "Forta Dreptei", a presedintelui Ludovic Orban, in timp ce motiunea lui Florin Citu, "Romania Liberala", a obtinut 7 voturi pentru si 27 de voturi impotriva."Ludovic Orban este singura optiune…

- PNL Diaspora il va sustine, la Congresul din 25 septembrie, pe Ludovic Orban pentru un nou mandat de presedinte. Colegiul Director al PNL Diaspora a decis, miercuri, cu 29 de voturi pentru si 5 impotriva, sustinerea motiunii "Forta Dreptei", a presedintelui Ludovic Orban, in timp ce motiunea lui Florin…

- PNL Valcea a decis, marti seara, sustinerea ambelor motiuni la Congresul din 25 septembrie. Liberalii valceni au acordat acelasi numar de voturi celor doua documente ale lui Ludovic Orban si Florin Citu. PNL Valcea a validat, marti seara, ambele motiuni inscrie in cursa la Congresul din 25…

- Alegerile interne pentru funcția de președinte al PNL Timișoara au fost caștigate, sambata, de viceprimarul municipiului,Cosmin Tabara. Cosmin Tabara a obținut 238 de voturi, in timp ce contracandidatul sau, deputatul Claudiu Chira, a intrunit 119 voturi. Neoficial, Tabara este considerat…

- Liderul PSD Iasi, senatorul Maricel Popa, sustine ca va face o plangere penala impotriva premierului Florin Citu in cazul in care la rectificarea bugetara banii nu vor fi alocati in mod ''echidistant si transparent'', ci "doar pentru obtinerea unor avantaje la Congresul PNL", potrivit Agerpres.…

- Costel Soptica si-a declarat public sustinerea pentru Ludovic Orban la Congresul PNL din luna septembrie, in timp ce Dan Nechifor s-a pozitionat in favoarea lui Florin Citu.Soptica l-a invins pe prefectul judetului Botosani, Dan Nechifor, la o diferenta de zece voturi. Potrivit organizatorilor, Soptica…

