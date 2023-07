Călătoriile cu trenul în Europa, mai scumpe decât cele cu avionul Potrivit unui nou studiu, calatoria cu trenul spre locurile de vacanța din Europa este de patru ori mai scumpa decat zborul cu avionul, motivul fiind, potrivit experților, „condițiile de reglementare inegale”, care avantajeaza companiile aeriene low-cost. Studiul realizat de Greenpeace UK a comparat prețurile biletelor pe mai mult de 100 de rute intre marile orașe europene. CITESTE SI BREAKING NEWS Sondaj CURS – Romanii nu prea dau șanse masurii BREAKING NEWS Sondaj CURS - Temele economice domina agenda publica.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SINEWSCURS –nu prea dau șanse masurii Guvernului Ciolacu de plafonare a adaosului comercial la unele alimente 21:11 1756NEWSCURS -economice domina agenda publica.…

Stiri pe aceeasi tema

- Sondaj CURS – Romanii nu dau nici o șansa intrarii in Schengen in 2023 Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS a publicat datele celui mai recent sondaj, realizat in perioada 8-20 iulie 2023. CITESTE SI BREAKING NEWS Nepoata lui Nicolae Guța, prinsa la volan fara permis / Poliția a deschis…

- Trei persoane au fost scoase in stare de inconstienta dintr-o fantana in satul Fintesti, comuna Naieni din judetul Buzau, au anuntat, duminica seara, reprezentantii ISU Prahova.Potrivit sursei citate, la fata locului au intervenit o autospeciala de stingere, o descarcerare si un echipaj SMURD din…

- Sonia Ferrari, nepoata lui Nicolae Guța, fost oprita in trafic de polițiști, in zona Bd. Pierre de Coubertin, in timp ce conducea un autoturism fara a deține permis de conducere, susțin surse judiciare.In acest moment se afla la Sectia 9 Politie pentru audieri și se va intocmi dosar penal pentru…

- Sondaj CURS – Romanii nu prea dau șanse masurii Guvernului Ciolacu de plafonare a adaosului comercial la unele alimente Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS a publicat datele celui mai recent sondaj, realizat in perioada 8-20 iulie 2023. CITESTE SI BREAKING NEWS Doi copii au fost…

- Temele economice domina agenda publica. Corupția redevine o tema importanta in Romania Vezi și: Sondaj CURS - Intenția de vot la nivel național: AUR urca pe locul 2, PSD se menține peste 30% CITESTE SI BREAKING NEWS Femeie gasit moarta, sub mormanul de haine din casa: Locuia cu fiul sau, bolnav…

- Potrivit unui nou studiu, calatoria cu trenul spre locurile de vacanța din Europa este de patru ori mai scumpa decat zborul cu avionul, motivul fiind, potrivit experților, „condițiile de reglementare inegale”, care avantajeaza companiile aeriene low-cost, transmite Sky News.

- Zborurile ieftine in Europa și biletele de tren scumpe promoveaza forme intens poluante de transport, susțin activiștii Greenpeace, cu scutiri de taxe „revoltatoare” care incurajeaza oamenii sa incalzeasca mai mult planeta in timp ce merg in vacanța, scrie The Guardian.

- Primaria orașului Rijkevorsel din Belgia a implementat o interdicție asupra consumului de alcool in locurile publice, ca urmare a numeroaselor scandaluri provocate de lucratorii sezonieri romani care consuma excesiv alcoolul.Interdicția de a consuma alcool in spațiile publice era deja in vigoare…