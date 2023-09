Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de tenis de masa a Romaniei (in componența Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman) a pierdut finala Campionatului European, fetele noastre fiind invinse de Germania, scor 3-0. Astfel, jucatoarele noastre au cucerit medaliile de argint. Primul meci din finala a fost cel…

- BCE a optat sa creascae dobanzile cu 0,25 de puncte procentuale, o a zecea majorare consecutiva ducand dobanda de referinta la 4%. Inainte de anunt, economistii erau impartiti daca banca centrala va mentine dobanzile constante sau le va creste in continuare. Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat…

- Bestseller in America și prezent in in topul „Reader’s Digest“ al Celor mai bune carți scrise de femei in 2022, romanul „Librareasa din Paris“, scris de Kerri Maher, a aparut la Editura Humanitas Fiction, in traducerea Rodicai Ștefan, și este de gasit in librariile din toata țara și pe libhumanitas.

- Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe și integrarii europene, Nicu Popescu, efectueaza in perioada 11 – 15 septembrie curent doua vizite de lucru la Lisabona, Portugalia și Roma, Italia, anunța Noi.md Vizitele au drept scop, aprofundarea dialogului bilateral, discutarea agendei europene și…

- Ferrovie dello Stato Italiane (FS), operatorul național al rețelei feroviare italiene, intenționeaza sa lanseze trenuri de mare viteza intre mai multe orașe europene importante, relateaza Financial Times. Proiectul operatorului italian vizeaza Amsterdam, Barcelona, Bruxelles, Paris și, intr-o perspectiva…

- Romanii iși dovedesc in ultimul timp afinitatea pentru calatorii, avand o dorința din ce in ce mai mare de a explora lumea, dar și o doza de spontaneitate cand vine vorba de planificare. Kiwi.com, una dintre cele mai importante companii de travel tech, ofera date despre cum și unde calatoresc romanii…

- – Conform Kiwi.com, romanii au rezervat calatoriile pentru weekendul prelungit din august, in mare parte chiar in luna iulie. – Pentru cei care rezerva cu ajutorul Kiwi.com, destinațiile populare includ Milano, Londra, Roma, Bruxelles și Paris. – Romanii folosesc weekendul prelungit din august ca…

- Romania se afla pe locul noua in top zece celor mai apreciate librarii din Europa, cu Carturești Carusel din București. Clasamentul a fost realizat pe baza unui studiu facut de The Knowledge Academy, pe baza celor mai multe mențiuni (hashtag) pe Instagram. Romania este reprezentata in clasament de Carturești…