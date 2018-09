Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din acest an a festivalului Plai se va desfașura in perioada 14-16 septembrie, la Muzeul Satului Banațean, unde publicul este asteptat la „9 concerte world music, 2 seri de after party, peste 200 de workshop-uri și ateliere, proiectii de filme, expozitii, foodcourt si toata diversitatea de activitati…

- Fundația Culturala JAZZ FESTIVALS & EVENTS, in parteneriat cu Compania de Administrare a Domeniului Bran, organizeaza in perioada 24-26 august 2018, a VI-a ediție a FESTIVALULUI JAZZ AT BRAN CASTLE, care se va desfașura in incinta curții interioare a Castelului Bran și in Biserica Evanghelica…

- In perioada 12-14 august, la Lugoj are loc cea de-a doua ediție a Festivalului folcloric „Ana Lugojana Junior”. La aceasta ediție a festivalului, organizata de Primaria și Casa de Cultura a Municipiului Lugoj, in colaborare cu Palmyra Fest Targoviște, participa ansambluri folclorice de copii, premiate…

- Festivalul de muzica de camera EUFONIA, aflat la prima ediție, debuteaza la inceputul lunii august (in intervalul 1 – 15) cu o prima etapa, și anume inscrierile pentru cursuri de maiestrie/masterclass-uri gratuite de de muzica de camera, vioara, viola, violoncel, pian și clarinet. Aceste cursuri, susținute…

- Cea de-a 72-a editie a Festivalului de Film de la Cannes va avea loc intre 14 si 25 mai 2019, potrivit unui anunt facut de organizatori (news.ro).Anul 2019 va fi al doilea in care festivalul va incepe martea si se va incheia sambata, schimbare care a avut menirea sa marcheze inceputul unei…

- Organizatorii festivalului Plai, eveniment ce va avea loc in perioada 14 – 16 septembrie la Muzeul Satului Banațean din Timișoara, au anunțat o serie de noi artiști care vor fi prezenți la ediția din acest an, majoritatea lor aflați in premiera in țara noastra. Lista artiștilor care completeaza programul…

- Iubitorii de jazz si natura isi dau intalnire in perioada 12-15 iulie, la cea de-a XXII-a editie a Festivalului de Jazz de la Garana, eveniment ce ofera concerte ale unor titani ai jazzului, descoperiri muzicale si o vacanta printre paduri, lacuri de munte, intr-un sat cu o istorie fascinanta.…