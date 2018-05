Călătorii geopolitice Cu cativa ani in urma am scris o serie de articole intitulata ”Calatorii Geopolitice”. Cum de obicei calatoresc mult, obiectivul a fost de a analiza sub aspect geopolitic natura unei tari, luand in discutie situatia ei din prezent. Doresc sa continui acea serie, pentru ca mi s-a spus ca a fost interesanta si pentru ca am aflat multe atunci cand am vizitat tari despre care stabilisem dinainte ca o scriu. Simplul fapt de a sti ca va trebui sa scrii despre un loc iti da o disciplina pe care altfel nu o ai doar prin simpla prezenta acolo. In urmatoarele doua saptamani voi vizita Portugalia si Italia.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

