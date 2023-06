Bacau – In inima Moldovei, o poveste șoptita cu drag de frumos prinde viața. Emilian Ioja, calator in lumea vinului și proprietar al magazinului de vinuri The WineRoom, va invita sa va alaturați uneia dintre cele mai interesante calatorii in universul vinului: festivalul “Calator in Lumea Vinului”. Acest eveniment plin de aroma și pasiune iși […] Articolul Calatorie in lumea vinului – Descopera pasiunea și frumusețea aromei apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! .