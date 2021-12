Nu trebuie sa mergem pana in Elveția sau Austria pentru a avea parte de viaducte, tuneluri și peisaje spectaculoase. In Vestul țarii avem Semmeringul banațean, o zona de o frumusețe care-ți taie respirația. Iar ca sa fie totul și mai frumos, aici gasim cea mai veche cale ferata din Sud-Estul Europei, intre Anina și Oravița. Doriți o vacanța inedita, cu peisaje superbe, exact ca in Alpi? Nu trebuie sa cheltuiți nici foarte mult și nici sa va deplasați prea departe de casa. Județul Caraș-Severin, se poate lauda cu locuri unice, precum Cascada Bigar, Cascada Beușnița sau Lacul Dracului, dar și cu…