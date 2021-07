„Călătoria” unui gravor de excepție: Mircia Dumitrescu „Calatoria” unui gravor de excepție: Mircia Dumitrescu Deși lucreaza mai ales cu pagina printata, pentru gravorul de excepție Mircia Dumitrescu a 3-a dimensiune e nelipsita . Legându-și numele de marile carți cu autori precum Ion Creanga , Mihai Eminescu , Ovidiu , Emil Botta, Rilke, Novalis, Goethe sau Hölderlin , acum , în anul 80 al existenței sale , artistul ni se înfațișeaza într-o ofensiva de excepție , cu 4 mari expoziții la București și la Sibiu.Ne oprim … Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Expoziția itineranta „Jandarmeria Romana 1850-2020”, realizata de Muzeul Național de Istorie a Romaniei in colaborare cu Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane, Complexul Național Muzeal ASTRA din Sibiu, Asociația RoMilitaria și muzee județene și prezentata pana acum la București, Oradea, Arad…

- Expozitia "Calatoria", a artistului Mircia Dumitrescu, care cuprinde lucrari de gravura, desen, sculptura si tapiserie realizate in ultimii cinci ani si grupate in cicluri compozitionale, va fi vernisata, marti in Sala "Theodor Pallady" a Bibliotecii Academiei Romane. La eveniment, moderat…

- Un raport secret din 1976 arata ca ne otraveau pesticidele. Acum importam produse cu dublu standard: „Putem sa mincam in continuare prost. Sau orice. Astepam intoarcerea parizerului cu fosfolianti”, scrie Marius Oprea in rubrica „PREZENTUL FARA PERDEA“ publicata de Mediafax. „Marfuri de calitate indoielnica,…

- In ziua de 22 Iunie 2021, la ora 21:06:08 (ora locala a Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.0, la adancimea de 64km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 86km S de Bacau, 94km NV de Galati, 100km NV de Braila, 105km E de Brasov, 118km…

- Expozitia "Nicolae Iorga - 150 de ani de la nastere" se va deschide, marti, 15 iunie, de la ora 11,00, in Sala "Theodor Pallady" a Bibliotecii Academiei Romane. Manifestarea va fi deschisa cu o alocutiune a presedintelui Academiei Romane, Ioan-Aurel Pop, care va evoca prestigioasa activitate…

- Pana astazi, 17 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.072.291 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.026.299 de pacienți au fost declarați vindecați. Epidemia pe județe Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata…

- ACSF Recea a invins sambata, 15 mai, pe teren propriu, formația Unirea Slobozia, scor 2-0 (0-0) in manșa tur a barajului de menținere in Liga 2. Au marcat pentru gazde Adrian Balha 71′, Gabriel Oița 90+2′. Fotbal Comuna Recea: Railean – B. Mendoza, Burdeț, Oița, R. Ispas – Micaș (cpt.), Akhmatov – Marieș…

- In perioada 25 aprilie – 13 mai 1894 avea loc la Cluj, in Transilvania, procesul politic, intentat de catre guvernul maghiar memorandistilor. Memorandumul din 1892 a fost o petiție semnata de mai mulți lideri ai comunitații romanești din Transilvania, adresata imparatului austriac Franz Josef. Memorandumul…