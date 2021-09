Scene șocante au fost filmate intr-o stație de autobuz din Timișoara. Un calator a fost prins fara bilet, iar mai apoi a fost luat la bataie de controlori. Calator fara bilet, batut de controlori Scenele șocante au fost surprinse de un al calator, intr-o stație de autobuz din Timișoara. Controlorii au efectuat controalele normale și […] The post Calator, batut fara mila de controlorii din Timișoara. Martorii au filmat, nu au intervenit deloc VIDEO appeared first on IMPACT .