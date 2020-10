Stiri pe aceeasi tema

- Iustin Truța este bucatar și profeseaza de aproximativ 25 de ani. Concurentul a decis sa vina la emisiunea „Chefi la cuțite” sezonul 8 pentru a-și demonstra talentul și priceperea in materie de bucatarie.

- In ediția 20 din sezonul 8 „Chefi la cuțite” l-am cunoscut pe Victor Chivu, un antreprenor care a decis sa urmeze sfatul iubitei și sa vina la emisiune cu un preparat menit sa-i reflecte din plin abilitațile de bucatar.

- De la pușcarie, a ajuns la bucatarie. Adrian Anghel a venit la „Chefi la Cuțite” pentru a-i impresiona pe jurați cu un preparat de senzație, dar și cu o poveste de viața impresionanta. Concurentul a vorbit deschis despre experiența sa din spatele gratiilor,dar și cum a ajuns acolo. A dat o adevarata…

- Laurențiu Zediu este din Bacau, dar in prezent locuiește in Polonia, țara unde s-a stabilit de ceva timp. Plin de incredere, concurentul a decis sa iși demonstreze priceperea in materie de bucatarie, in sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”!

- Actorul Levent Sali a venit la emisiunea „Chefi la cuțite” impreuna cu prietenul sau, Catalin Cazacu. Cei doi au concurat separat și au sperat ca vor reuși sa-i impresioneze pe jurați cu rețetele alese.

- Moment de senzație in sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”, dupa ce unul dintre concurenți a reușit s-o cucereasca pe Gina Pistol cu stilul sau vestimentar! Cum a aparut Paulo Stelvio?

- Un concurent ramas fara maini a venit la „Chefi la cuțite” pentru a-și demonstra talentele. Florin Buricea a ramas fara membrele superioare la varsta de 13 ani, dar acest lucru nu l-a descurajat. Din contra, cu tot cu limitarea lui, barbatul are doua locuri de munca!

- Aiello Vincenzo este un italian stabilit in Romania de cațiva ani, extrem de pasionat de gatit. Tanarul nu a știut ca va ajunge sa participe in sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”, caci iubita sa a fost cea care l-a inscris la audițiile pe nevazute!