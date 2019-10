Presedintele american Donald Trump a postat luni pe Twitter fotografia unui caine care i-a insotit pe militarii americani in raidul din weekend care a dus la moartea liderului gruparii Statul Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, relateaza DPA. "Am declasificat fotografia cainelui minunat (al carui nume nu a fost declasificat) care a facut o treaba atat de buna in capturarea si uciderea liderului ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi!", a postat Trump pe Twitter.

Generalul Mark Milley, seful statului major interarme, a declarat in cadrul unei conferinte de presa de luni ca animalul a fost ranit usor in…