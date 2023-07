Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO: Un barbat in varsta de 51 de ani, din Frumușica, a fost salvat dintr-o fantana adanca de aproximativ zece metri Un barbat in varsta de 51 de ani a fost salvat de pompieri dintr-o fantana adanca de aproximativ zece metri. Misiunea contracronometru a avut loc, in urma cu puțin timp, in localitatea…

- CALD… PREA CALD!… Pe 5 iulie a.c., in comuna Zorleni a izbucnit un incendiu la vegetația uscata, din cauza caldurii excesive! Detașamentul de pompieri Barlad a intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa, pentru limitarea și lichidarea incendiului izbucnit. „La sosirea echipajelor de intervenție,…

- Un vitel a fost salvat, duminica, 25 iunie, de pompieri, dupa ce cazuse dintr-o rapa adanca de zece metri, in localitatea Telcișor, informeaza ISU Bistrița-Nasaud, intr-o postare pe Facebook.„In urma cu cateva ore, in dispeceratul ISU Bistrita0Nasaud se anunta o interventie mai putin obisnuita, vitel…

- O pisica a fost salvata de pompierii din Oravita, judetul Caras-Severin, dupa ce a cazut intr-o fantana adanca de peste 15 metri. Un trecator a auzit animalul si a sunat imediat la numarul de urgenta 112, solicitand sprijin pentru salvarea puiului de pisica.”Pompierii au avut astazi parte de o operatiune…

- Operațiune delicata, astazi, pentru pompierii din Caraș-Severin. Aceștia au fost solicitați pentru a salva un pui de pisica ajuns intr-o fantana adanca de mai bine de 15 metri. „Pompierii au avut astazi parte de o operațiune de salvare mai puțin obișnuita. Aceștia au fost chemați de urgența sa salveze…

- In urma cu putin timp, pompierii ieseni au intervenit la o misiune la Iasi. Acestia au reusit sa salveze doi catei care au cazut intr-un canal tehnologic…https://www.bzi.ro/misiune-la-iasi-pompierii-au-salvat-doi-catei-cazuti-intr-un-canal-foto-4740335 Articolul Misiune la Iași! Pompierii au salvat…

- Pompierii tulceni au salvat duminica dupa amiaza, un caine care cazuse intr-o fantana secata si care are o adancime de 12 metri.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Tulcea a transmis ca pompierii au fost solicitati sa intervina duminica, in jurul orei 18, in localitatea Carcaliu pentru salvarea…

- In urma cu putin timp, pompierii ieseni intervin in localitatea Hlincea, comuna Ciurea, la doua curti inundate. UPDATE: La locul intervenției acționeaza și SVSU. A fost trimis in sprijin un echipaj de intervenție din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași…https://www.bzi.ro/doua-curti-inundate-in-comuna-ciurea-pompierii-ieseni-intervin-4696271…