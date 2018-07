Stiri pe aceeasi tema

- Talentul ei de a descoperi drogurile a dus la prinderea a cel puțin 245 de persoane și la confiscarea a 9 tone de cocaina ce aparținea puternicului columbian Urabenos, scrie CNN. Dar acum Sombra (Umbra), o femela de ciobanesc german în vârsta de șase ani este în pericol. Clanul…

- Un caine politist din Columbia, pe nume Sombra, este cunoscut pentru cantitatea imensa de droguri pe care a descoperit-o de-a lungul anilor. Politistii au ales sa il mute intr-o alta zona din motive de securitate, dupa ce a fost amenintat.

- Catalin Morosanu, fratele sau Claudiu, Gina Pistol si Margherita de la Clejani sunt cele patru vedete din echipa lui Nea Marin invitate in a doua editie a reality show-ului ”Poftiti la Nea Marin”, difuzata diseara, de la ora 20.00, la Antena 1.

- Cariera atletului Andrei Dorin Rusu, de la CSM Dorna Vatra Dornei, continua sa se afle pe o panta ascendenta. Dupa ce in vara anului trecut a cucerit la Grosseto, in Italia, titlul european de juniori in proba de 10.000 de metri, fiind votat la sfarsitului anului drept cel mai bun tanar atlet din ...

- Sentinta definitiva pentru un cetatean din Constanta suspectat ca, in contextul unui conflict spontan, ar fi amenintat un politist, chiar in postul de Politie. Ieri, judecatorii Curtii de Apel Constanta au decis condamnarea inculpatului la opt luni de inchisoare cu executare, pentru ultraj. In rechizitoriul…

- Gwyneth Paltrow a povestit ca Brad Pitt l-a luat de gat pe Harvey Weinstein dupa ce a aflat ca acesta a molestat-o.L-a impins la perete si l-a avertizat ca-l va ucide daca ii mai face ceva. Paltrow a spus ca prietenul ei, atunci, l-a amenințat pe mogulul dezgustatator dupa ce el a acționat in mod necorespunzator…

- Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava au dispus marti punerea in miscare a actiunii penale si au instituit masura controlului judiciar pentru o durata de 60 de zile fata de un barbat care a amenintat cu moartea un politist. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa ...

- Inspectoratul de Politie Judetean Alba anunta ca au inceput inscrierile in institutiile de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea 2018. Anul acesta, persoanele interesate de cariera de polițist se pot inscrie pe unul dintre locurile disponibile la academii sau scolile de agenti de…