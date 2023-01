Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt s-au sesizat, din oficiu, cu privire la faptul ca un barbat, in varsta de 34 de ani, ar fi supus la suferințe fizice mai mulți caini, in comuna Cezieni, din județul Olt. Tanarul primea bani de la mai multe asociații de proiecția a…

- Un adolescent a fost retinut de politisti, miercuri, dupa ce a ucis prin acte de cruzime un caine si a ranit un altul, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Suceava, citat de Agerpres. Politisti de la Biroul Pentru Protectia Animalelor din cadrul IPJ Suceava au…

- Femeia din localitatea Istrau a fost identificata drept stapana cainelui, dupa microcipul din urechea patrupedului și și-a recunoscut fapta, au informat luni reprezentantii IPJ Satu Mare, potrivit Agerpres.„Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Satu Mare-Biroul pentru Protectia Animalelor,…

- In urma cercetarilor efectuate, polițiștii de investigații criminale salajeni o banuiesc pe aceasta ca, ar fi incercat, prin violența, sa o fure telefonul mobil al fetei de 13 ani. Incidentul s-a petrecut miercuri, 11 ianuarie, in jurul orei 14.30, in timp ce minora se afla in zona centrala a municipiului…

- Politistii Biroului pentru Protectia Animalelor din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Tulcea atrag atentia asupra riscurilor la care sunt expuse animalele atunci cand, in preajma lor, se folosesc articole pirotehnice.Noaptea de Revelion poate fi o trauma in randul necuvantatoarelor, acestea…

- La data de 29 decembrie 2022, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase, cu sprijinul polițiștilor Serviciului Investigatii a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Hunedoara, și al Poliției municipiului Deva, au pus in executare un numar de 6…

- Un barbatul de 47 de ani s a impuscat accidental cu un pistol, miercuri, in locuinta sa din Deva. Potrivit unor surse Agerpres.ro, victima este fostul sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Hunedoara, colonelul Viorel Demean. Acesta a fost transferat, in cursul dupa amiezii, cu un elicopter,…

- In urma apariției in spațiul public a unor imagini in care o persoana agreseaza un caine, conducerea Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș a dispus efectuarea de verificari, pentru identificarea persoanei care a comis fapta și luarea masurilor legale care se impun. In baza imaginilor video…