Caine agresiv in Ialomita. Batrani baricadati in casa de frica, timp de doua zile

- O familie de batrani a fost salvata de jandarmii ialomiteni, dupa ce baricadase in casa de teama propriului caine. Unul dintre proprietarii animalului fusese muscat de caine in urma cu o saptamana, iar ei se baricadasera in locuinta de doua zile, anunța news.ro. Potrivit unui comunicat al…

- Se construiește pe fiecare parcela de pamant. Acum s-a ajuns ca la marginea padurii Hoia sa fie construite blocuri. De cateva zile se amenajeaza locul pentru o fundație de mari dimensiuni. Autoritațile iși paseaza responsabilitatea. Reprezentanții Primariei Florești susțin ca acolo a fost aprobat Planul…

- La data de 24 octombrie, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, au reținut un barbat banuit de comiterea infracțiunilor de „nerespectarea regimului armelor și munițiilor „, „amenințare in forma continuata” și „tulburarea…

- VASTNICII TREBUIE SARBATORIȚI, NU UITAȚI Polițiștii vranceni, la pas, in sate de munte, alaturi de varstnicii care traiesc in case izolate. Ziua Internaționala a Persoanelor Varstnice este sarbatorita din anul 1991, in fiecare an, la data de 1 octombrie. „Cinstește-i pe batrani caci și tu vei fi batran”…

- La data de 09 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacau- Biroul pentru Protecția Animalelor, s-au sesizat din oficiu cu privire la imaginile video aparute in spațiul public din care rezulta ca doi caini de talie mare s-au incaierat cu un altul. Din verificarile…

- In data de 2 septembrie a.c., politistii ialomiteni impreuna cu reprezentanti din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Ialomita si lucratori ai celorlalte institutii cu atributii in domeniu au continuat activitatile de verificare a gradului de respectare a prevederilor legale pentru prevenirea…