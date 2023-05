Caii putere, în jurul Arenei Naționale. Cât costă un bilet la Campionatul Național de Drift din acest weekend Peste 50 de piloți din Romania, Bulgaria, Ucraina, Moldova și Norvegia vor concura in acest weekend la prima etapa din Campionatul Național de Drift, care se va desfașura in jurul Arenei Naționale pentru al doilea an consecutiv. Un abonament pentru ambele zile ajunge la 75 de lei, in timp ce unul VIP este 300 de lei. Unele mașini prezente ajung la 1.000 de cai putere, astfel ca la București, sambata și duminica, va fi un adevarat spectacol al derapajelor controlate. Dupa ce in 2022 au fost prezenți peste 5.000 de spectatori la finala campionatului, și de aceasta data interesul publicului pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

