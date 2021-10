Cagliari- Roma, ultimul zbor al companiei Alitalia. După 75 de ani tumultoși, transportatorul aerian își încheie existența ​Alitalia, compania fanion a transportului aerian italian, și-a încheiat oficial existența, odata cu efectuarea ultimului zbor, pe ruta Calgliari- Roma, dupa 75 de ani tumultoși, scrie Reuters. Alegerea tradiționala a papilor și a elitei politice italiene, Alitalia fusese condusa în ultimii 4 ani de administratori numiți de stat, în încercarea de a evita lichidarea. Fondata în 1946, compania a trecut prin numeroase restructurari, iar Guvernul a cheltuit pentru salvarea de la faliment peste 8 miliarde de euro în ultimii trei ani.



