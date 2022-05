Cafteală şi politichie de Bahlui Nervozitate mare in ultimele zile printre pesedistii ieseni din jurul contilului local, pe motiv ca unul dintre ei ar cam face non-combat politic. Concret, la partid nea Maricel ar fi stabilit ca toata lumea, de la vladica la opinca, sa sara pe managerul de targ Gramada in scandalul acestuia cu cafteala de la sediul PMP, pentru puncte electorale. Toti s-au conformat, numai un ales cica le cam merge pe burta. E vorba, zice-se, de junele contilier Dalb Bahn, baiatul de mingi al madamei cu Camelii. Ehehee, pai, babaet, nu e nici o intelegere a madamei aicea, stati pe pace! Voi stiti ca junele contilier… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

