Cu o medie de 1,5 miliarde de cești consumate in fiecare zi la nivel mondial, cafeaua este cea mai populara bautura, dupa apa, bineințeles. Cafeaua este mai mult decat o sursa de energie, inspirație și placere. Te-ai gandit vreodata la ceașca ta zilnica de cafea ca la un elixir de sanatate? Cafeaua are multe beneficii asupra sanatatii. Asta daca este consumata cu moderatie. Unul dintre aceste beneficii este ca cea mai indragita bautura din lume pare sa protejeze creierul impotriva tulburarilor cognitive. Poate sa sporeasca abilitațile de gandire. Compușii eliberați in procesul de prajire a boabelor,…