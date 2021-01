Ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu a anunțat ca personalul medical detasat in centrele de vaccinare nu vor primi bani in plus. Aceste persoane vor fi platite suplimentar doar daca vor inregistra ore de munca in plus. „Nu vorbim despre o plata in plus, vorbim despre persoanele care nu sunt detasate. Daca ai un salariu si lucrezi undeva si esti detasat in centrul de vaccinare, atunci nu pune problema unei plati in plus. Daca insa vii de acasa sau esti in afara timpului de lucru, atunci da, vor fi separat platite aceste cadre medicale(…)Este usor ironic ca vorbim despre banii pentru centrele de…