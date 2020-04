Cateva cadre medicale de la Spitalul Orașenesc Bicaz au fost confirmate pozitive la noul coronavirus. Situația a aparut dupa mutarea pacienților și personalului medical din secția Ingrijiri Paliative de la Piatra Neamț, odata cu transformarea Spitalului Județean de Urgența in spital suport, la finele lunii martie. In urma anchetei epidemiologice, o parte din personalul medical a intrat in izolare la domicilii, iar cei confirmați pozitivi cu COVID-19 au fost internați in spital: „Masurile au fost luate imediat dupa primele cazuri confirmate, care au fost internate in spital, iar suspecții au fost…