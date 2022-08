Stiri pe aceeasi tema

- ”Cum sa impaci viața de familie cu cariera” nu este doar un titlu din revistele glossy, ci o intrebare care ne framanta pe multe dintre noi. Adesea, așa cum arata și statisticile, ”suntem mai multe in una singura”, pentru ca munca pare ca nu se mai termina. ”In medie, o femeie din Romania petrece peste…

- Medicul și membru vechi al PNTCD Turda, Istrate Teodor, a incetat astazi din viața. Ignat Alexandru, coleg si prieten al domnului Teodor Istrate a facut anunțul și a transmis și un mesaj de condoleanțe. „Cu adanca tristețe, anunț trecerea la cele veșnice,a celui care a fost prietenul meu, medicul Istrate…

- Partidul Social Democrat, filiala Campia Turzii, continua sa critice administrația locala din Campia Turzii, iar de aceasta data, au ridicat problema sensurilor unice din Cartierul Blocuri. Potrivit celor declarate de președintele PSD Campia Turzi, Mihai Șandru, sensurile unice din cartierul Blocuri…

- Femeile aflate in situații de risc, și care devin mame, beneficiaza de un sprijin financiar, constand in tichete sociale in valoare de cate 2.000 lei/nou-nascut. Sprijinul este sustinut din fonduri europene, prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD), care acopera achiziția…

- Așa cum știm cu toții, omenirea a trecut prin perioade mai bune sau mai puțin bune. Ne-a fost dat sa vedem, sa facem și sa spunem multe. In fiecare moment al existenței noastre trebuie sa ințelegem ca dragostea și respectul pentru femei nu sunt o opțiune, ci o obligație pe care o avem pentru ca intreaga…

- Un nou studiu a pus sub semnul intrebarii ideea de mult timp vehiculata conform careia femeile traiesc mai mult decat barbații, in special in cazul barbaților insurați și a celor care au terminat o facultate, relateaza The Guardian.

- Valentin Marcu, unul dintre cei mai experimentați jucatori din zona Turda-Campia Turzii, va evolua incepand cu sezonul 2022-2023, pentru Victoria Viișoara. Marcu a evoluat in ultimele sezoane pentru Sticla Arieșul Turda, fiind unul dintre jucatorii care au promovat cu echipa in liga a treia. „Viața…

- Accesoriile reprezinta un element important atunci cand vine vorba despre imaginea unei femei. Cu siguranta si tu petreci o buna parte din timp gandindu-te ce bijuterii sa alegi pentru tinutele pe care le porti, astfel incat sa se completeze perfect si sa alcatuiasca un look impecabil. Femeile adora…