- O polițista aflata in timpul liber a fost lovita și tarata de par pentru a fi scoasa dintr-un club din Alba Iulia, imaginile fiind suprinse de camerele de supraveghere ale localului. Potrivit Poliției, barbatul este cercetat in cel puțin trei dosare penale pentru lovire sau alte violențe și tulburarea…

- In data de 10.11.2019, ora 15:30, Poliția Municipiului Deva, a fost sesizata de catre un barbat in varsta de 49 de ani, din municipiul Deva, cu privire la faptul ca, in cursul aceleași zile, și-a lasat parcat autoturismul neasigurat in fața casei, moment in care autori necunoscuți, au sustras din…

- Pe tot parcursul acestui week-end politistii rutieri din Sighetu Marmatiei au actionat pe raza de competenta pentru prevenirea si combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. In cadrul activitatilor desfasurate, acestia au depistat trei persoane care au pus in pericol siguranta pe…

- Politistii care au actionat in acest weekend pe drumurile publice din judet pentru siguranta participantilor la trafic au descoperit sase conducatori auto care au comis infractiuni rutiere, astfel: Pe DJ. 108A, in localitatea Farcașa a fost oprit pentru control un barbat de 49 de ani din judetul Salaj,…

- Intre 21 și 25 octombrie, polițiștii suceveni au dat 3 amenzi in suma de 20.000 de lei și au intocmit 6 dosare penale, intr-o acțiune vizind combaterea activitaților ilicite rezultate din operațiuni cu autovehicule dezmembrate sau scoase din uz. Au fost verificate 7 societați comerciale. 5 dosare penale…

- Siguranta rutiera – obiectiv prioritar pentru politistii hunedoreni. Peste 600 de amenzi la regimul circulației pe drumurile publice si 11 dosare penale intocmite pentru diferite abateri constatate in saptamana 21-27.10.2019 In perioada 21-27.10.a.c., politistii rutieri hunedoreni au…

- La data de 14 octombrie a.c., in jurul orei 11.45, politisti din cadrul Postului de Politie Oltina au depistat un barbat de 32 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe strada Portului din localitatea Oltina, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.In urma verificarilor,…

- In data de 05.10.2019, la ora 20:45, politistii Secției de Poliție Rurala Baru au fost sesizati de o tanara in varsta de 28 de ani, din comuna Baru, despre faptul ca al sau concubin, in varsta de 33 ani, aflandu-se sub influența bauturilor alcoolice, a produs scandal și a amenințat-o. In…