Stiri pe aceeasi tema

- Cadoul perfect de ziua artistei Amely este chiar lansarea primului ei single “Iarta-mi vina” care a luat nastere in studiourile “On Music”. “Aceasta piesa reprezinta un colt emotional din mine lucru care m-a facut sa pun foarte mult suflet in interpretarea sa. Greutatea mesajului muzical sper sa ajunga…

- Cadoul perfect de ziua artistei Amely este chiar lansarea primului ei single, „Iarta-mi vina”, care a luat naștere in studiourile “On Music”. “Aceasta piesa reprezinta un colț emoțional din mine lucru care m-a facut sa pun foarte mult suflet in interpretarea sa. Greutatea mesajului muzical sper sa ajunga…

- Lola Young a lansat single-ul “Annabel’s House” și anunța urmatorul album. Cu vocea calda și ragușita a Lolei in prim-plan, „Annabel’s House” este o balada de pian in plina dezvoltare, centrata pe emoțiile ei atunci cand se confrunta cu semnale amestecate și dragoste neimpartașita. O expresie sincera,…

- Șase perechi formate din cate o sportiva și un sportiv de la gimnastica artistica și cate o echipa de la gimnastica aerobica au luptat pentru cele mai stralucitoare medalii la Cupa Romaniei, de la Cluj! La final, Sabrina Maneca Voina, Andrei Muntean și sportivii de la Aerobic Dance (Antonio Surdu, Leonard…

- ”Ceea ce ne spune Razboiul din Ucraina este ca, pana la urma, toate conflictele de pe planeta, cel putin dupa al Doilea Razboi Mondial, sunt conflicte legate de insusirea energiilor fosile (…) si trebuie, astfel, sa iesim din energiile fosile”, a declarat joi, la Paris, la Forumul Zero Carbon, primarul…

- Compus și interpretat ca un cantec folk in 1984 de Nica Zaharia, pe versurile lui Adrian Paunescu, „Galbena gutuie” a rezonat minunat cu milioanele de romani in intunecosii ani ’80, cand saracia și frigul dadeau tarcoale și dureau in special in perioada Sarbatorilor. Deși a fost reinterpretat de o mulțime…

- In urma cu aproape trei decenii, Ilie Alexandru, “J.R. de Romania”, era vedeta la Slobozia, iar turiștii se inghesuiau cu miile sa vada copia ranch-ului familiei Ewing din filmul „Dallas” si replica turnului Eiffel, realizate pe banii milionarului de carton ialomițean, un fost vacar la origine. Astazi,…

- Au mai ramas 28 de zile pana la cea mai așteptata sarbatoare a anului, unde mirosul cozonacului și a vinului fiert inunda casele oamenilor. Craciunul este despre bucurie, timp petrecut alaturi de cei dragi, dar și despre a darui, iar acum, cei patru artiști au pregatit un colind special pentru toți…