Mitropolia Banatului a publicat mesajul ierarhului IPS Ioan Selejan, cu ocazia Sfintelor Sarbatori de Craciun. Mitropolitul arata ca in toata lumea creștina este mare bucurie de Nașterea Domnului.

Un iaht de lux detinut de oligarhul rus Dmitri Mazepin, care a fost confiscat in temeiul sanctiunilor UE, a disparut in mod misterios dintr-un port de pe insula italiana Sardinia in aceasta vara, relateaza "The Guardian".

Elton John anunța ca parasește Twitter, din cauza schimbarilor despre care spune ca „permit dezinformarea sa infloreasca". Elton John face aceste comentarii dupa ce Elon Musk a declarat ca va acorda o „amnistie generala" pentru conturile suspendate, potrivit The Guardian.

NATO ramane ferm angajata sa sprijine Ucraina in aceasta iarna "dificila", chiar daca nu se intrevede un final al conflictului cu Rusia, a declarat ministrul canadian de Externe pentru publicația britanica The Guardian.

Facturile de energie in creștere forțeaza Ungaria sa inchida bibliotecile, teatrele, piscinele și chiar noile stadioane de fotbal pentru iarna, informeaza AFP, relateaza The Guardian.

Andra, Nicolae Voiculet, Cezar Ouatu, dar si alti artisti vor sustine concerte live la Targul de Craciun din Piata Constitutiei in minivacanta de Sfantul Andrei si 1 Decembrie.

Peste 30.000 de pomi de Craciun sunt oferiți spre vanzare de catre Regia Naționala a Padurilor – Romsilva pentru sezonul sarbatorilor de iarna. Prețurile pornesc de la 15 lei pentru un pom de Craciun specia molid cu inalțimea de pana in 1,3 metri și ajunge la 35 de lei, informeaza Mediafax.

Rishi Sunak a avertizat ca oamenii nu se pot aștepta ca statul sa "rezolve toate problemele", el promițand sa recaștige increderea alegatorilor prin sinceritate cu privire la amploarea dificultaților economice care se prefigureaza, relateaza thetimes.co.uk.