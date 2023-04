Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Andreescu a anuntat ca a suferit o ruptura de ligamente la glezna stanga, marti, in optimile de finala ale turneului feminin de tenis de la Miami. Campioana la US Open in 2019 s-a prabusit pe teren tipand de durere, tinandu-se cu mainile de glezna, in timpul setului al doilea al meciului cu rusoaica…

- Dominic Thiem se anunța a fi un adevarat rival pentru Novak Djokovic și Rafael Nadal dupa ce a ajuns de doua ori in finala de la Roland Garros și a triumfat la US Open 2020, dar o accidentare la incheietura mainii i-a zdruncinat increderea in propriile forțe și acesta a parasit treptat elita tenisului…

- Stefanos Tsitsipas (24 de ani) a pierdut a doua lui finala de Grand Slam, fiind invins de Novak Djokovic in ultimul act la Australian Open, scor 3-6, 6-7 (4), 6-7 (5). Dupa meci, a opinat ca sarbul este cel mai bun jucator de tenis din toate timpurile. Stefanos Tsitsipas a atins doua finale de Grand…

- Novak Djokovic este, pentru a 10-a oara, cel mai bun jucator de la Australian Open. Ajuns la 35 de ani, sarbul parca traieste o a doua tinerete, iar la Grand Slam-ul de la Antipozi a defilat, in adevaratul sens al cuvantului, chiar si in fata unor sportivi mult mai tineri si valorosi. In marea finala…

- Perechea romano-ucraineana Gabriela Ruse/Marta Kostiuk a fost invinsa de cehoaicele Barbora Krejcikova si Katerina Siniakova, campioanele en titre, cu 6-2, 6-2, vineri, la Melbourne, in semifinalele probei feminine de dublu de la Australian Open. Ruse si Kostiuk, la cea mai buna performanta a lor la…

- Doua dintre marile surprize din acest an de pe tabloul feminin de la Australian Open tocmai s-au produs duminica dimineața. Liderul mondial, Iga Swiatek și favorita numarul 7, Coco Gauff, au fost invinse fara drept de apel in faza sferturilor de finala și parasesc competiția intr-un moment in care puțina…

- Garbine Muguruza, campioana la Roland Garros 2016 și Wimbledon 2017, a fost eliminata dramatic in primul tur de la Australian Open 2023, dupa ce a fost invinsa in trei seturi de Elise Mertens.

- Inainte de Australian Open (16-29 ianuarie), neamțul Alexander Zverev (25 de ani, 13 ATP) a oferit o predicție surprinzatoare despre Rafael Nadal (36 de ani, 2 ATP). Neamțul a susținut o conferința inaintea turneului de la Melbrourne in care a vorbit despre Rafa Nadal. Zverev a declarat ca ibericul,…