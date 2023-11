Stiri pe aceeasi tema

- ​Aryna Sabalenka debutase perfect la Turneul Campioanelor 2023, dar lidera clasamentului WTA a pierdut clar al doilea meci disputat la Cancun: 4-6, 3-6 cu Jessica Pegula, in Grupa Bacalar. Americanca este prima jucatoare care obține calificarea in semifinalele competiției. Favorita 5 in Mexic, Pegula…

- Aryna Sabalenka pare hotarata sa depașeasca performanța reușita anul trecut la Turneul Campioanelor (a ajuns in finala), lidera ierarhiei WTA invingand-o fara drept de apel pe Maria Sakkari, duminica, in primul ei meci de la Cancun (Mexic).

- Ediția din 2023 a Turneului Campioanelor este programata in perioada 29 octombrie - 5 noiembrie, la Cancun, in Mexic. Arena care ar trebui sa gazduiasca meciurile inca nu este gata. Incepand cu anul 2019, Turneul Campioanelor nu a mai avut o locație fixa. S-a disputat la Shenzhen, Guadalajara, Fort…

- Jucatoarea ceha Karolina Muchova, locul 8 WTA, a anuntat ca nu va putea participa la Turneul Campioanelor, din cauza unei accidentari, potrivit news.ro."Mi se rupe inima sa anunt ca voi rata primul meu Turneu al Campioanelor WTA de la Cancun. Impreuna cu echipa & medicii am incercat totul pana…

- Eva Lya (133 WTA) se impune in fața Soranei, la turneul WTA 250 Transylvania Open, care se disputa la Cluj... Nemțoiaca s-a impus cu 6-3, 6-3, astfel targovișteanca rateaza orice șansa de a fi prezenta la micul turneu al campioanelor, care se va desfașura la Zhuhai la sfarșitul lunii noiembrie. Aceasta…

- WTA a anuntat, vineri, ca liderul mondial Arina Sabalenka se numara printre primele patru jucatoare calificate la Turneul Campioanelor 2023, care va avea loc la Cancun. Coco Gauff s-a calificat si la simplu si la dublu, potrivit news.ro.Mai sunt calificate la simplu Iga Swiatek si Elena Ribakina.Gauff…

- Orasul mexican Cancun va gazdui editia din acest an a Turneului Campioanelor, in perioada 29 octombrie - 5 noiembrie, a anuntat joi Asociatia tenisului feminin (WTA), care a respins anterior posibilitatea organizarii acestei competitii in Arabia Saudita, informeaza AFP.