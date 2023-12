Cadavrul unui ostatic franco-israelian, recuperat de trupele speciale israeliene din Gaza

Stiri pe aceeasi tema

- STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Israel.UPDATE 15 decembrie, ora 08.00: Armata israeliana a recuperat trupul unui prizonier din Gaza Corpul unui prizonier israelian in varsta de 28 de ani a fost recuperat din Fașia Gaza,…

- Armata israeliana a anunțat, vineri, ca trupele sale din Fașia Gaza au gasit cadavrul unei femei soldat. Noa Marciano, care fusese capturata de Hamas in timpul atacului din 7 octombrie. Descoperirea a fost facuta intr-o structura adiacenta spitalului Al Shifa din Gaza.

- Armata israeliana a anuntat joi ca a descoperit in apropierea spitalului Al-Shifa din Gaza cadavrul unei femei rapite de teroriștii Hamas in timpul atacului de pe 7 octombrie. In aceeași zona, militarii IDF au gasit importante cantitați de armament și un tunel subteran.

- Trupele israeliene se afla in prezent „in adancul” orasului Gaza si exercita acolo o „presiune puternica” asupra Hamas, a anuntat marti seara purtatorul de cuvant al armatei israeliene, Daniel Hagari.

- Fortele de securitate israeliene au arestat peste 500 de suspecti in operatiuni antiteroriste in Cisiordania de la escaladarea conflictului cu Hamas, a anuntat joi armata israeliana, transmite dpa, conform Agerpres.Un total de 524 de persoane se afla in custodie israeliana, intre care cel putin 330…

- Israelul schimba foaia și e pregatit de ce este mai rau. Razboiu care dureaza de mai bine de o saptamana pare ca se extinde. Armata israeliana se pregateste sa invadeze Fasia Gaza in urmatoarele zile, zeci de mii de soldati avand ordin sa captureze orasul Gaza si sa elimine actuala conducere a enclavei,…

- Armata israeliana a bombardat Universitatea islamica din Gaza intrucat - potrivit fortelor armate israeliene - aceasta este utilizata de militantii Hamas ca loc de pregatire a agentilor de informatii militare si pentru dezvoltarea si producerea de arme, transmite miercuri DPA.Miscarea palestiniana Hamas…

- Un prim mare obiectiv atins de armata israeliana: a preluat controlul frontierei cu Gaza, intr-un atac la peste 200 de obiectiveForțele de aparare israeliene afirma ca au lovit peste 200 de ținte in Fașia Gaza in cursul nopții și anunța preluarea controlului deplin al frontierei din Gaza.Forțele…