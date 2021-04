Stiri pe aceeasi tema

- Sebi, copilul disparut la Arad, a fost gasit mort Micuțul Corbei Sebastian Ionel, in varsta de 7 ani, nu putea fi gasit nicaieri din luna ianuarie. Sute de persoane l-au cautat, fara niciun rezultat. Politistii, pompieri, politisti de frontiera, caini de urma, elicopter cu termoviziune, masini dotate…

- Polițiștii ieșeni au fost sesizați sambata, prin 112, ca in Hotelul ”Unirea”, din localitate, se afla o bomba. Autoritațile au intrat in alerta și au trimis imediat la fața locului echipaje de intervenție de la poliție, jandarmi, pompieri și SRI. Hotelul a fost evacuat, iar zona, izolata. Dupa circa…

- Accidentul, in care au fost implicate patru autoturisme, a avut loc joi, pe DN 1B, in comuna Valea Calugareasca. In urma testarii s-a stabilit ca șoferul, barbatul de 67 de ani, avea o alcoolemie de 1,17 mg/l alcool pur in aerul expirat.Acesta a fost transportat la spital și externat in aceeași zi.…

- Situație incredibila in Rusia unde in orașul Voronej a avut loc o sinucidere soldata cu doua decese. Un barbat s-a aruncat de la etajul 17 al unei cladirii. Din pacate, trupul barbatului a aterizat peste caruciorul in care se afla un bebeluș de numai cateva luni. Din cauza impactului, atat barbatul…

- Scene macabre s-au derulat miercuri in cartierul buzoian Brosteni, in fata unui centru medical. Cadavrul unui barbat care a decedat inante sa intre la cabinetul medicului de familie a zacut pe trotuar, sub un cearsaf, aproape o jumatate de ora. Trupul buzoianului a fost asezat direct in sicriu, apoi…

- A cincea tranșa de vaccin, care consta in 87.750 de doze de la Pfizer BioTech au ajuns astazi, 18 ianuarie, in Romania, pe cale aeriana. La Timișoara au fost recepționate 7.020 doze, cele mai puține distribuite din toata țara, care trebuie imparțite și in județele Caraș- Severin, Hunedoara și Arad.