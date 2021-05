Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din Spania investigheaza moartea unui barbat de 39 de ani, al carui cadavru a fost gasit in interiorul unei statui care reprezinta un dinozaur. Autoritațile au fost alertate sambata, dupa ce un tata și fiul sau au simțit un miros specific raspadit de statuia realizata din papier-mache (un fel…

- Autoritatile din El Salvador excaveaza un cimitir clandestin care se afla in curtea unui fost politist, existand suspiciunea ca aici s-ar afla in jur de 40 de cadavre, majoritatea femei. Pana in prezent, ramasitele a cel putin 24 de persoane au fost recuperate de pe proprietatea din Chalchuapa, la 78…

- Frauda-record in Hong Kong prin telefon. O varstnica de 90 de ani, careia i s-a spus ca este victima unui furt de identitate, a fost inșelata cu 90 de milioane de dolari de catre mai mulți infractori care se dadeau drept a fi oficiali de securitate publica chinezi, informeaza The Guardian . Polițiștii…

- Politistii sibieni cauta un baiat in varsta de 11 ani, care a plecat de la domiciliu intr-o directie necunoscuta, fara a mai reveni. Politia a dat publlicitatii poza si semnalmentele baiatului, iar cei care au detalii sunt rugati sa anunte la 112.

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta ndash; Grupul de Nave Constanta au descoperit un autoturism cautat de catre autoritatile din Norvegia, care era condus de un cetatean roman.La data de 08.03.2021, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au desfasurat, in baza unor informatii,…