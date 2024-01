Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul PSD al Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a anuntat, duminica, la Alba Iulia, ca prima transa din acest an pentru voucherele sociale va fi acordata in a doua jumatate a lunii februarie, fiind necesara o actualizare a bazei de date in conditiile in care a crescut la 2.000…

