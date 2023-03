Stiri pe aceeasi tema

- Tiago s-a nascut in 2021,cand viața parinților lor s-a schimbat total. Cei doi mai au o fetița, pe Namiko, aceasta semanandu-i perfect tatalui ei. Mulți dintre urmaritorii actriței au precizat ca Tiago e leit mama lui. Andreea a postat recent in secțiunea de InstaStory o imagine emoționanta cu fiul…

- Cabral se intoarce pe micul ecran, dupa o pauza de cateva luni. Emisiunea „Ce spun romanii” revine din 6 martie, de la ora 18:00, la PRO TV. Ce se intampla cu emisiunea „Batem palma?” prezentata de Cosmin Seleși. Din 6 martie, Cabral se intoarce cu familii noi, ediții speciale și o mulțime de intrebari…

- Elena Basescu a reușit sa ii surprinda pe unii conducatori auto. Fiica fostului președinte al Romaniei a facut un gest neașteptat. Mezina familiei este deja cunoscuta publicului romanesc, mai cu seama dupa intrarea sa in politica, dar și dupa relațiile cu personaje neașteptate din showbiz. Deși mulți…

- Cabral a povestit pe blogul sau gluma pe care a facut-o pe seama mamei sale. Prezentatorul de la PRO TV l-a pacalit pe omul care venise sa-l ajute cu treburile prin casa.Soțul Andreei Ibacka are simțul umorului foarte bine dezvoltat, astfel ca de multe ori starnește hohote de ras cu poveștile sale.…

- Oana Mizil a marturisit ca iși va petrece Craciunul și Revelionul impreuna cu Marian Vanghelie. Recent, ea anunța ca s-a desparțit de politician. Fiica lor și-a dorit sa fie cu ambii parinți de sarbatori. Oana Mizil s-a pregatit deja pentru sarbatorile de iarna și a impodobit bradul, dar și casa. Fiica…

- Simona Halep este sub o presiune fantastica in aceste zile, ca urmare a acuzațiilor de dopaj. Cu toate astea, sportiva romana nu a fost lasata singura in scandalul iscat. Poate neașteptata, reacția fostului ei antrenor Darn Cahill a venit ca o gura de aer proaspat. In declarațiile sale, australianul…

- Zi de sarbatoare in familia Andreea Ibacka și a lui Cabral! Namiko iși sarbatorește astazi ziua de naștere, iar parinții i-au organizat o petrecere fastuoasa și imaginile au fost publicate pe rețelele de socializare. Andreea Ibacka a marturisit ca fiica ei și-a dorit sa petreaca in compania prietenilor…

- Colegul prezentator al Adelei Popescu de la reality-show-ul „Sunt celebru, scoate-ma de aici!” a vorbit despre consecințele programului aglomerat de munca pe care il are. Vedeta de la PRO TV a dat carțile pe fața și a recunoscut ca are nevoie de un moment de respiro, dupa toata agitația de la filmari.…