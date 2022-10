Cabinetele de medicină de familie pot avea puncte de lucru la sate. Legea a fost promulgată Cabinetele de medicina de familie pot avea puncte de lucru la sate. Legea a fost promulgata Legea prin care cabinetele de medicina de familie pot deschide puncte de lucru la sate a fost promulgata de președintele Iohannis. Punctele secundare de lucru in mediul rural pot fi deschise in aceeasi unitate administrativ-teritoriala sau in alte unitati unde exista deficit de medici. Actul normativ are ca obiect de reglementare modificarea si completarea art. […] Citește Cabinetele de medicina de familie pot avea puncte de lucru la sate. Legea a fost promulgata in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege al USR care prevede ca autoritatile locale din toata tara care aloca fonduri pentru sport vor fi obligate sa dea bani si pentru sustinerea activitatii sportive la nivel de copii si junori. Legea prevede ca primariile trebuie sa aloce cel putin…

- Ajutorul de șomaj, majorat. Legea a fost promulgata de președintele Iohannis. Care este valoarea indemnizației Legea care prevede majorarea cuantumului indemnizatiei de somaj acordata persoanelor cu un stagiu de cotizare de cel putin un an a fost promulgata joi de președintele Klaus Ionahhis. Indemnizația…

- Camera Deputatilor a votat o modificare legislativa extrem de importanta, care va imbunatati accesul la serviciile de medicina de familie in mediul rural O localitate va putea avea acum si mai multe cabinete de medicina de familie deschise, iar acestea, la randul lor, pot avea puncte de lucru in mai…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de lege potrivit caruia cabinetele de medicina de familie vor putea deschide puncte secundare de lucru in mediul rural in aceeasi unitate administrativ-teritoriala sau in alte unitați unde exista deficit de medici. Potrivit celor adoptate, „cabinetele…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de lege potrivit caruia cabinetele de medicina de familie vor putea deschide puncte secundare de lucru in mediul rural in aceeasi unitate administrativ-teritoriala sau in alte unitati unde exista deficit de medici. S-au inregistrat 244 de voturi ‘pentru’…

- Legea cu majorarea amenzilor pt șoferii fara rovinieta a fost promulgata Foto: Adriana Tudose / RRA Soferii care circula fara rovinieta risca sa primeasca sanctiuni mai mari dupa ce presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea privind majorarea amenzilor contraventionale pentru fiecare…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea privind stabilirea unor masuri referitoare la executarea sanctiunilor contraventionale aplicate in temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 129/2021, informeaza Administratia Prezidentiala. Actul normativ are ca obiect de…

- Amenzi mai mari pentru șoferii care circula fara rovinieta. Legea, promulgata de președintele Iohannis Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanta Guvernului 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua…