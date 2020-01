Un judecator de la Sectia de contencios a Curtii de Apel Bucuresti a dispus marti suspendarea deciziei prin care premierul Ludovic Orban l-a eliberat pe Andrei Tinu din functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie (ANC). Decizia CAB este una provizorie, pana cand se va judeca pe fond cererea lui Andrei Tinu de anulare a deciziei prim-ministrului, insa este executorie. "Admite in parte cererea de chemare in judecata. Dispune suspendarea executarii deciziei nr. 510/11.12.2019, emisa de paratul prim-ministrul Romaniei, pana la solutionarea definitiva a actiunii in anulare ce face…