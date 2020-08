Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, luni, chiar in ziua de 10 august, la doi ani de la evenimentele din Piața Victoriei, ca nu are competenta materiala sa judece cererea DIICOT de redeschidere a anchetei impotriva fostilor sefi ai Jandarmeriei in dosarul ”10 august”, procesul fiind mutat la Tribunalul…

- Judecatorul de camera preliminara de la Curtea de Apel București care a luat in discuție, luni, cererea procurorului șef al DIICOT de conformare a redeschiderii urmaririi penale in dosarul 10 august a stabilit ca nu CAB este competenta sa judece aceasta cerere astfel ca a trimis toata cauza la Tribunalul…

- Curtea de Apel București a decis ca dosarul deschis de o banca impotriva lui Cuzin Toma și a soției acestuia - pierdut, in prima faza, de cei doi - sa o ia de la capat. "Admite recursul declarat de recurentii-parati TOMA CUZIN si TOMA CRISTINA in contradictoriu cu intimata-reclamanta ... S.A.…

- Curtea de Apel Bucuresti a admis joi apelul procurorilor DNA si a stabilit anularea decizia primei instante prin care Vasile Blaga, fost președinte al PDL și co-președinte al PNL dupa fuziune, a fost achitat in octombrie 2017 pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta. „Admite apelul declarat…

- Curtea de Apel Bucuresti a admis joi apelul DNA si a anulat decizia primei instante prin care Vasile Blaga, fost secretar general al PDL, a fost achitat in octombrie 2017 pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta. Curtea de Apel a dispus ca dosarul sa se reintoarca la Tribunalul…

- Judecatorii Curții de Apel București au admis, astazi, apelul DNA in dosarul de mare corupție al fostului ministru Vasile Blaga, in care este judecat pentru fapte de trafic de influența, și au desființat integral prima deciziei din caz, a Tribunalului București, care stabilise achitarea fostului demnitar.…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis ca fostul ministru al Sanatatii Sorina Pintea ramane sub control judiciar in dosarul in care a fost trimisa in judecata de procurorii DNA pentru luare de mita. Tribunalul Bucuresti revocase masura preventiva pe 2 iulie, insa DNA a contestat decizia, care…

- CNSAS a cerut in instanta „constatarea calitatii de colaborator al Securitatii” pentru Mugur Isarescu, conform Ziare.com. Dosarul a fost inregistrat luni la Curtea de Apel Bucuresti.”Colegiul a aprobat Nota de Constatare si a dispus introducerea la Sectia de contencios administrativ si fiscal…