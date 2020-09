CAB: Judecarea apelului în dosarul ''Colectiv'' a început cu o amânare Curtea de Apel Bucuresti a amanat, vineri, pentru 30 septembrie, judecarea apelului in dosarul 'Colectiv', in care au fost condamnati in prima instanta fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone, functionari din primarie, patronii clubului, doi pompieri, pirotehnisti si reprezentatii unei firme de artificii. Avocatii au solicitat amanarea procesului, iar magistratii care se ocupa de acest caz au decis ca dezbaterile sa se faca pe parcursul a cinci termene, primul fiind stabilit pe 30 septembrie. Vineri dimineata, in fata instantei au venit cateva zeci de persoane pentru a protesta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

