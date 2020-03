Stiri pe aceeasi tema

- Toate persoanele care sosesc in Israel vor fi plasate in carantina timp de doua saptamani cu scopul de a evita raspandirea noului coronavirus (Covid-19) in tara, a anuntat luni premierul Benjamin Netanyahu, scrie AFP.

- Curtea de Apel Timisoara (CAT) a stabilit un set de masuri care vor intra in vigoare de marti, cu scopul de a preveni raspandirea coronavirusului COVID-19, toate sedintele de judecata urmand sa se deruleze intr-o maniera care sa permita prezenta simultana a maximum 20 de persoane in fiecare sala.Salile…

- Presedintele Curtii de Apel Bucuresti (CAB), Luminita Cristiu-Ninu, a dispus luni masuri de prevenire a raspandirii virusului gripal Covid - 19, printre care dezinfectarea de doua ori pe zi a salilor de judecata, arhivelor si registraturilor, iar persoanele prezente la procese trebuie sa pastreze…

- Poștașii au primit vineri, 6 martie, noi recomandari de la Ministerul Sanatații cu privire la masurile de protecție necesare in cazul livrarii pensiilor și a corespondenței catre persoanele izolate la domiciliu din cauza coronavirusului. Astfel, pe langa echipamentul minim de protecție, constand in…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) a aprobat, in unanimitate, vineri seara, ca in toate cazurile de contacti apropiati directi cu o persoana care a fost depistata pozitiv ca purtator al virusului COVID-19 sa se instituie carantina la domiciliu, a informat purtatorul de cuvant al…

- Masuri sporite luate de Ambulanța din Capitala. Managerul Serviciului de Ambulanța București Ilfov, Alis Grasu, a spus, joi, ca toate ambulanțele, indiferent de cazurile la care au intervenit, sunt dezinfectate o data la 12 ore, iar „daca se pune problema unui caz de coronavirus se dezinfecteaza…

- Centrul de Control si Prevenire a Bolilor din China a publicat luni un studiu care analizeaza peste 70.000 de cazuri de infectii cu COVID-19, incluzand cazurile confirmate, suspecte si asimptomatice, incepand cu data de 11 februarie 2020.Comisia Nationala de Sanatate a comunicat marti un bilant de 72.436…

- Instanțele salajene și-au blocat activitatea, incepand de astazi, pana in 28 ianuarie inclusiv. Judecatorii tribunalului Salaj și cei ai Judecatoriei Zalau nu vor mai intra in salile de judecata, cu excepția cazurilor urgente, civile și penale.